Победителем кинофестиваля сериалов «Пилот» стал проект «Sold Out»

Главный приз третьего российского кинофестиваля сериалов «Пилот» получил в воскресенье проект «Sold Out» Ивана Плечева, сообщает ТАСС.

Название происходит от английской фразы «Sold Out», которая в шоу-бизнесе означает, что все билеты на концерт проданы. Сюжет сериала повествует о жизни молодого рэпера в кризисе, который вместе с командой должен за месяц записать альбом и собрать «солдаут», чтобы обрести свободу от лейбла и обеспечить себе будущее.

Главную роль сыграл Глеб Калюжный, в прокат сериал выйдет 31 декабря 2021 года. Приз за лучший сценарий достался сериалу «Стрим», а также он получил приз зрительских симпатий.

Лучшим режиссером стала Анна Пармас, снявшая «Исправление и наказание». Приз за лучшую женскую роль достался Кристине Кучеренко (сериал «Моя большая тайна»), за лучшую мужскую роль – Евгению Стычкину ( «Вне себя»).

Сериал «Отец Сергий» за мастерское смешение жанров получил спецприз. Диплом «Самый ожидаемый проект» достался «Сказкам Пушкина. Для взрослых» Михаила Зыгаря.