Международный фестиваль театров кукол открылся в Рязани

11 сентября в Рязани состоялось открытие Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», сообщает «Культуромания».

Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Константин Кириллов отметил, что в этом году биеннале проходит 18-й раз, это совершеннолетие. Кириллов пообещал, что новый рубеж будет отмечен, как положено кукольникам, символическим жестом.

На фестивале пройдет порядка 50 театральных показов от 19 коллективов. Спектакли пройдут в Рязанском драмтеатре, филармонии и историко-архитектурном музее-заповеднике.

XVIII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» продлится до 15 сентября, сообщает «Культуромания». Смотр проводится при поддержке правительства Рязанской области, Министерства культуры РФ, министерства культуры и туризма Рязанской области, Союза театральных деятелей Российской Федерации, Рязанского театра кукол и Российского центра UNIMA.

Фото: пресс-служба фестиваля «Рязанские смотрины»