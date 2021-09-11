Международный анимационный фестиваль мультфильмов стартовал в Хабаровске

Советские мультфильмы и азиатскую анимацию представят в Хабаровске на Втором международном анимационном фестивале мультфильмов, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Большого фестиваля мультфильмов Дмитрий Шлепнев рассказал, что два года назад у них было меньше времени на подготовку, хотя программа была чуть меньше и более ориентирована на детскую аудиторию. Он пояснил, что в этом году запланировано 11 программ и фестиваль ориентирован на детско-семейную аудиторию.

По словам Шлепнева, фестиваль в Хабаровске может стать «мостиком» в Азию, поскольку многие фестивали ориентируется больше на европейскую и американскую анимацию. На хабаровском фестивале покажут фильмы либо на тему Востока, либо снятые в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Открылся смотр показом японского полнометражного мультфильма «Люпен III: фильм первый» режиссера Такаси Ямадзаки в старейшем кинотеатре города «Совкино». Фестиваль будет проходить по 12 сентября.