На «Тавриде» распределили более 400 млн рублей господдержки

Более 400 млн рублей выделили участникам молодежного форума «Таврида» за время проведения конкурса, сообщает ТАСС.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что на «Тавриде» проходит постоянный конкурс с распределением грантов Росмолодежи. В качестве грантов было выделено более 400 млн рублей, которые предназначены для реализации совместных и индивидуальных проектов.

В сообщении пресс-службы Росмолодежи говорится, что грантовый конкурс проходит на площадке «Тавриды» с 2015 года. В ведомстве подчеркнули, что за это время победителями стали 1 тыс. человек. Проведением конкурса в рамках платформы «Россия – страна возможностей» занимается Федеральное агентство по делам молодежи.

Фестиваль «Таврида. АРТ» и форум «Россия – страна возможностей» проходят 8–12 сентября в бухте Капсель в Крыму. На площадке арт-кластера «Таврида» соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», проекта «Большая перемена» и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.