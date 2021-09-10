Metallica перевыпустила свой кавер-альбом Black Album

В честь 30-летия своего альбома Black Album американская рок-группа Metallica представила в пятницу два новых сборника, сообщает ТАСС.

Приобрести новые альбомы можно на официальном сайте музыкального коллектива. К покупке доступны благотворительный альбом Metallica Blacklist и переиздание альбома Metallica (Remastered).

На сайте можно узнать, что в Metallica Blacklist вошли 53 кавер-версии на 12 песен из Black Album. Их исполнили Майли Сайрус, Элтон Джон, Игорь Левит, Фиби Бриджерс и другие.

В том числе в альбом вошли 12 каверов на хит Nothing Else Matters. Он доступен к покупке в нескольких форматах.

Фото: кадр из клипа



