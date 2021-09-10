Metallica перевыпустила свой кавер-альбом Black Album

10.09.2021
Приобрести новые альбомы можно на официальном сайте музыкального коллектива. К покупке доступны благотворительный альбом Metallica Blacklist и переиздание альбома Metallica (Remastered).
На сайте можно узнать, что в Metallica Blacklist вошли 53 кавер-версии на 12 песен из Black Album. Их исполнили Майли Сайрус, Элтон Джон, Игорь Левит, Фиби Бриджерс и другие.
В том числе в альбом вошли 12 каверов на хит Nothing Else Matters. Он доступен к покупке в нескольких форматах.
Фото: кадр из клипа