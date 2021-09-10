Самые ожидаемые кинопремьеры осени

«Петровы в гриппе»





В прокате с 9 сентября





Вряд ли подборки фильмов на осень 2021 года в отечественных СМИ обойдутся без нового фильма Кирилла Серебренникова, снятого по книге Алексея Сальникова. Произведение последнего нашумело в литературе. Видимо, от фильма ждут чего-то подобного. Каст подогрел ожидания — Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Иван Дорн. На поверхности — история обычной семьи из Екатеринбурга, которая в полном составе заболела гриппом. Что стоит за ней — каждый зритель решит самостоятельно. Фильм вышел на экраны кинотеатров на этой неделе.





«Дюна»





В прокате с 16 сентября





Самая ожидаемая премьера, которая должна была состояться в прошлом году. На нынешнем Венецианском кинофестивале она произвела фурор. Режиссер Дени Вильнёв мечтал экранизировать «Дюны» Фрэнка Герберта. Планету Арракис по приказу галактического императора поручили главе дома Атрейдес. На этой планете добывают бесценное вещество, которое обеспечивает перелеты между галактиками. Однако прежние управленцы, которые ненавидят Атрейдесов, устроили переворот. Выжившие представители дома прячутся у коренных жителей. Среди них глава Атрейдесов находит любовь и истинное предназначение.





«Разжимая кулаки»





В прокате с 25 сентября





Вторая полнометражная лента Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Работу отметили в Каннах. Режиссер исследует тему слишком тесных семейных уз, из которых хочется вырваться на свободу. В глубинке в Северной Осетии живет Ада, мечтающая уехать в большой мир. Она надеется, что старший брат, который уже выбрался, поможет ей. Но оторваться от корней оказывается намного сложнее, чем казалось девушке.





«Титан»





В прокате с 30 сентября





Фильм-победитель Каннского кинофестиваля сняла Жюлия Дюкурно из Франции. После серьезной аварии у героини появляется титановая пластина в черепе и шрам. Во взрослом возрасте она занимается стриптизом. Отношения с людьми у нее не складываются, зато она ладит с техникой. Отношения с ней доходят до пика, героиня перерождается. Хоррор внезапно оборачивается историей о принятии и любви.



«Вечные»





В прокате с 4 ноября





Новинка от Marvel Studios, которую сняла обладательница «Оскара» Хлоя Чжао (она получила награду за «Землю кочевников»). Действие разворачивается после событий фильма «Мстители. Финал». Вечные, раса бессмертных людей, вышли из тени после всемирной катастрофы в поисках других для спасения планеты. Картина собрала звезд первой величины — Анджелину Джоли и Сальму Хайек. Фанаты гадают, появятся ли герои Ричарда Мэддена и Кита Харингтона (Робб Старк и Джон Сноу из «Игры престолов») в одном кадре.





Фото: кадр из фильма «Дюна»