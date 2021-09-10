Минкультуры сделало конкурс миноритарной поддержки кино ежегодным

Конкурс Минкультуры РФ на распределение миноритарной поддержки, которая помогает создавать международные проекты при участии России, станет ежегодным, сообщает ТАСС.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко рассказала, что за этот год в министерство подано уже 12 заявок. Впервые министерство провело конкурс на распределение миноритарной поддержки российских продюсеров для участия в создании фильмов совместно с другими странами в 2019 году.

Максимченко поведала, что из 12 полученных заявок четыре анимационных и восемь полнометражных фильмов. Одним из проектов, попавших на первый питчинг, стала драма «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, которая в этом году удостоилась Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале.

По словам Максимченко, сейчас также готовится соглашение о копродукции с Израилем, подписать документ могут уже в этом году. Кроме того, Минкультуры РФ со следующего года планирует проводить питчинг по анимационным сериалам и питчинг фестивалей..

Фото: кадр из фильма «Купе номер шесть»