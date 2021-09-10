Минкультуры сделало конкурс миноритарной поддержки кино ежегодным

10.09.2021

Минкультуры сделало конкурс миноритарной поддержки кино ежегодным

Конкурс Минкультуры РФ на распределение миноритарной поддержки, которая помогает создавать международные проекты при участии России, станет ежегодным, сообщает ТАСС.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко рассказала, что за этот год в министерство подано уже 12 заявок. Впервые министерство провело конкурс на распределение миноритарной поддержки российских продюсеров для участия в создании фильмов совместно с другими странами в 2019 году. 

Максимченко поведала, что из 12 полученных заявок четыре анимационных и восемь полнометражных фильмов. Одним из проектов, попавших на первый питчинг, стала драма «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, которая в этом году удостоилась Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. 

По словам Максимченко, сейчас также готовится соглашение о копродукции с Израилем, подписать документ могут уже в этом году. Кроме того, Минкультуры РФ со следующего года планирует проводить питчинг по анимационным сериалам и питчинг фестивалей..

Фото: кадр из фильма «Купе номер шесть»