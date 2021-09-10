Путин поприветствовал участников конгресса Международного совета по детской книге

Президент РФ Владимир Путин передал пожелания организаторам, участникам и гостям конгресса Международного совета по детской книге, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Конгресс начал работу в Москве и продлится до 12 сентября. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

«Приветствую вас в Москве, на XXXVII Международном конгрессе по детской книге. Для нас высокая честь и большая ответственность принимать у себя участников конгресса — писателей, художников, переводчиков, библиотекарей, преподавателей, журналистов, издателей из многих стран. Тех, кто вносит значимый, деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, открывает ребятам увлекательный мир знаний, приобщает их к богатейшему наследию отечественной и зарубежной классики, лучшим произведениям современных авторов», — говорится в приветствии.

Президент выразил уверенность, что конгресс пройдет плодотворно и конструктивно, а также будет насыщен содержательными встречами и дискуссиями. Путин отметил, что мероприятие может дать старт масштабным образовательным, просветительским, информационным проектам для детей.

Международный совет по детской книге (IBBY) — старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на конгрессах раз в два года.