Что рассказал фанатам трейлер новой «Матрицы»

В декабре на экраны выходит продолжение культовой фантастической трилогии о крахе масштабной иллюзии, в которой живет весь мир.





Трейлер приоткрыл завесу над тем, что будет происходить в фильме. Он начинается с того, что Томас (Киану Ривз) находится на сеансе психотерапии и рассказывает о необычных снах, которые его посещают. В них прослеживаются отсылки к оригинальным фильмам. Томас принимает некие синие таблетки. Он живет в устроенном мире — в большой квартире с видом на город. Люди вокруг погружены в смартфоны. Только Томасу отчего-то не по себе. Не обошлось без классической сцены, где герой Ривза выбирает красную таблетку.





Некоторые фанаты негодуют: уникальный стиль старой «Матрицы» практически отсутствует. Картинка выглядит очень глянцевой. Нео не живет на корабле или под землей, он принимает ванну в красивой квартире и ходит к психотерапевту. Очень современно! Но где дух той самой «Матрицы»?





Не все поклонники фильма оценили обилие отсылок к оригинальной трилогии. Некоторые увидели в этом попытки эксплуатировать ностальгию. Хотя кому-то все-таки понравилось. Как говорится, попали в самое сердечко.





Как известно, фильм сняла Лана Вачовски (в прошлом — Ларри Вачовски). Ее сестра Лилли Вачовски (в прошлом — Энди Вачовски) отказалась от участия в проекте из-за усталости от личных сложностей, работы и смерти родителей, которые умерли с разницей в несколько недель.





Встанет ли четвертая «Матрица» в один ряд с предыдущими фильмами? Удалось ли Лане Вачовски сохранить и осовременить детище, которое раньше она создавала в соавторстве с сестрой? Победит ли Нео матрицу? Узнаем в середине декабря.





Фото: кадр из фильма «Матрица. Воскрешение»