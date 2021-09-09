Трагические судьбы великих советских и российских актрис

Наталья Кустинская

Подружка режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и Наталья из «Три плюс два» запомнилась всему Советскому Союзу небывалой красотой. По ней сходили с ума миллионы, но она не могла найти счастья в личной жизни. В биографии Натальи Кустинской шесть официальных браков.

По отзывам друзей и журналистов, она была жизнерадостной и неунывающей, несмотря на все жизненные невзгоды. А ей выпало немало страданий. Мужья изменяли, умирали при странных обстоятельствах, бросали ее. Единственный сын Кустинской погиб, единственный внук не прожил и года.

Перелом в жизни актрисы наступил после разрыва с третьим мужем, с которым они были в браке почти два десятка лет. Кустинская была инициатором развода — причиной стала измена супруга. К тому времени актриса была уже не молода и не востребована в кино. Начались проблемы с алкоголем, подкосилось здоровье. Она очень тяжело перенесла смерть сына, впала в депрессию. Последние годы много болела.

Александра Завьялова

Трагически развивалась жизнь актрисы Александры Завьяловой. После окончания института она не хотела сниматься в кино, считала себя театральной актрисой. Но все же решилась. Успех пришел быстро, но за ним последовало долгое забвение. Актриса крайне тяжело его переживала.

С первого взгляда казалось, что ее личная жизнь складывалась удачно. Она вышла замуж, родила двоих детей. Однако Завьяловой пришлось уйти из театра, чтобы заниматься ими. Кроме того, у актрисы начался роман с американским бизнесменом. Это не могло не отразиться на ее карьере: женщина получила клеймо неблагонадежной. Ее брак распался.

Завьялова оказалась в психиатрической лечебнице. В это время бывший муж забрал дочь, а сына отправили в детский дом. После возвращения из больницы ей не разрешали забрать мальчика.

Трагическая судьба оборвалась не менее ужасно. Завьялову убил ее сын. Суд признал его виновным и отправил в колонию. Сообщалось, что он страдал от алкогольной зависимости.

Татьяна Самойлова

Всемирная слава пришла к актрисе после выхода фильма «Летят журавли». В 1957 году жюри в Каннах признало ее самой скромной и очаровательной актрисой. Но эта картина так и осталась единственной вершиной в карьере Самойловой.

После она снималась в других лентах, но не повторила успеха первого фильма. Актрису приглашали сниматься в другие страны. Ее не выпустили из страны. Она снималась только на родине.

У нее было три мужа и единственный сын, который уехал в США. Внучку актрисы назвали в честь бабушки. Однако ей не довелось много общаться с ребенком.

С возрастом у Самойловой начались проблемы со здоровьем. Она уходила из дома и не возвращалась. Несколько раз женщина терялась в Москве, после чего ее находили в больницах. Актриса жила одна, за ней ухаживали волонтеры. Она скончалась в день 80-летия.

Валентина Серова

Женщина, которой посвящены знаменитые строки «Жди меня, и я вернусь» Константина Симонова. Валентина Серова была его возлюбленной. Она снялась в главной роли в одноименном фильме.

Брак с Симоновым не заладился. Он не мог найти общий язык с сыном Серовой от первого брака. Она была замужем за летчиком Анатолием Серовым, который трагически погиб через год после свадьбы. Он не увидел сына, которого назвали в его честь. Симонов настоял на том, чтобы ребенка отослали в интернат в отдаленный регион. У них родилась дочь, однако супруги все равно расстались.

И на работе, и на личной жизни сказалось злоупотребление алкоголем. Поведение актрисы дважды разбирал товарищеский суд и заканчивался тем, что она уходила из театра. Дочь воспитывала мать Серовой, которая по решению суда запретила ей видеться с ребенком. Сын побывал в тюрьме, тоже имел страсть к выпивке и рано умер.

Серова скончалась при невыясненных обстоятельствах. Ее тело нашли в ограбленной квартире в Москве.

Ирина Леонова

Молодая и перспективная актриса начинала карьеру в Малом театре. Она была замужем за Игорем Петренко, от которого ушла к Евгению Цыганову.

С началом этого романа Леонова отказалась от работы и ушла в долгий декретный отпуск. Она родила семерых детей. Сейчас сложно сказать, было ли это ее осознанное решение. Но вряд ли она ожидала, что муж оставит ее одну с детьми. Большая семья оказалась не очень крепкой. Цыганов бросил Леонову, когда она была беременна седьмым ребенком. Он ушел к Юлии Снигирь, которая тоже родила от него сына.

После 9-летнего перерыва Леонова вернулась в кино. Она сыграла в телесериале «Куприн. Яма». Также продолжает работать в театре и преподавать.

Фото: кадр из фильма «Летят журавли»