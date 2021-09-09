Кино в выходные: что смотреть в кинотеатрах 10–12 сентября

Газета «Культура» подготовила обзор фильмов, на которые стоит обратить внимание. В подборке — фильмы для разного настроения и запросов. Предлагаем душевный кинокомикс, мультфильм со смыслом для всей семьи, сюрреалистичную драму и другие варианты.

«Петровы в гриппе»

На этой неделе выйдет долгожданный фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятый по книге Алексея Сальникова. Литературные «Петровы в гриппе и вокруг него» моментально стали бестселлером, а теперь они добрались и до киноэкранов.

Фильм рассказывает историю семьи Петровых, которая в канун Нового года заболевает гриппом. Их обычная жизнь в Екатеринбурге внезапно переворачивается с ног на голову. Становится все сложнее разобраться, где реальность, а где болезненный сон.

Фильм тепло встретили в Каннах в этом году.

«Лука»

Новый мультфильм от Pixar рассказывает о необычном мальчике, который попадает в итальянский городок на берегу моря. Лука — уроженец подводного мира. Попадая на сушу, он превращается в обычного мальчика. Однако даже капля воды может вернуть ему прежний облик. Лука и его друг познают «человечий город» и заводят друзей, с которыми предстоит найти общий язык.

Анимационный фильм будет интересен не только детям, но и взрослым.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Новый фильм из киновселенной DC снял Джеймс Ганн, которого уволили с поста режиссера марвеловских «Стражей галактики» за оскорбительные твиты. Он вернул к жизни франшизу, которую едва не похоронили после не самой удачной первой части. Главное — режиссеру дали творческую свободу. Новый фильм не связан с предыдущим, но от этого он, пожалуй, только выиграл.

Злодеи, обреченные на жизнь в суперохраняемой тюрьме, получают шанс выбраться. Для этого им нужно объединиться в отряд, выкрасть секретное оружие и выжить в процессе. Бладспорт, Миротворец, Харли Квин и другие стреляют, разрывают на куски, крошат и мочат. При этом за всей кровищей, льющейся с экранов, можно увидеть развитие отношений героев, которые, оказывая поддержку другому, пытаются принять самих себя.

«Дом на другой стороне»

Для любителей триллеров и ужасов.

После неожиданной смерти супруга, Бет осталась одна в большом доме. Ночью она все время чувствует присутствие мужа, но утром следы его присутствия исчезают.

Женщина пытается разобраться в происходящем. Это приводит ее к разгадке страшной тайны, которую супруг скрывал от нее.

«Главный герой»