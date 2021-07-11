Художник Олег Целков умер в 86 лет, читая стихи своей жене

О смерти художника сообщили его родственники и друзья корреспонденту ТАСС.

Российский и советский художник Олег Целков скончался во Франции, где жил с конца 1970-х годов. Смерть наступила в ночь на воскресенье, Целков не дожил до своего дня рождения, 15 июля, всего несколько дней — ему бы исполнилось 87 лет.

Причины смерти художника пока не известны, однако несколько недель назад он потерял зрение, что стало для него тяжелым ударом, и он его не перенес, сказала корреспонденту дочь художника Ольга.

Целков будет похоронен в Шампани. Отпевание, вероятно, состоится в Париже, где умер художник.

«Умирая, он держал руку своей жены, любимой Тони, с которой они прожили более 50 лет и не расставались ни на час. Он умер, читая ей стихи, читая Маяковского и те стихи, которые он сам написал Тоне», — рассказала дочь художника.

Фото на анонсе: PHOTOXPRESS