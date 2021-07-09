В здании Волковского театра в Ярославле появится музей

Новый худрук Сергей Пускепалис обсуждает со специалистами его проект, пишет ТАСС.





После завершения грандиозной реконструкции, которая ждет здание Ярославского драматического театра, здесь откроется музей первого российского театра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора театра им. Волкова Айрата Тухватуллина.





Тухватуллин уточнил, что создание музея планируется в рамках реконструкции здания. Он рассказал, что в обсуждении и утверждении проекта музея принимает активное участие недавно назначенный худрук театра Сергей Пускепалис. Руководству театра важно, чтобы «получилось функционально, хорошо и удобно для зрителей».





Музей будет открыт после реконструкции здания театра, пояснил его директор. Он уточнил, что работы по глобальной реконструкции здания 1911 года постройки должны начаться в 2022 году, но многое будет зависеть от финансирования.

Нынешнее здание Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова было построено по проекту архитектора Николая Спирина в стиле неоклассицизма и является украшением центральной части города. Театр внесен в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.





Фото: Википедия.