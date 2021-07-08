В Мариинском театре пройдет концерт в честь юбилея педагога Людмилы Ковалевой

Концерт в честь заслуженного деятеля искусств России пройдет в четверг, сообщили в театре.

В рамках XXIX Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» зрители смогут увидеть на сцене театра гран-па из «Пахиты» Мариуса Петипа, «Маргариту и Армана» Фредерика Аштона, мини-спектакль «Старик и я» Ханса ван Манена и «Па-де-катр» Антона Долина.

Исполнительницы предстанут перед зрителями в образах легендарных танцовщиц XIX века — Марии Тальони, Фанни Черрито, Карлотты Гризи и Люсиль Гран.

«Мы, поколения ваших учеников, соберемся все вместе, чтобы сказать вам спасибо на самом честном и понятном языке. Мы будем танцевать в вашу честь», — обратилась к Людмиле Ковалевой на своей странице в Instagram ее ученица, народная артистка России Диана Вишнева.

Вместе с Вишневой в вечере будут участвовать Ольга Смирнова, Кристина Шапран, Анастасия Лукина и Мария Хорева. Они прошли школу Людмилы Валентиновны и стали признанными мастерами.