Вдова Меньшова пришла проститься с ним на следующий день после выписки

Вера Алентова была выписана из больницы после коронавируса накануне, передает РИА Новости.

Актриса пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, где проходит прощание с ее супругом Владимиром Меньшовым. Вдову сопровождает дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, говорится в сообщении.

После известий о болезни Меньшова коронавирусом СМИ сообщали, что Алентова госпитализирована с подозрением на коронавирус. Затем появилась информация, что она находится в реанимации, но в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором служит Алентова, опровергли эту информацию.

Накануне Юлия Меньшова сообщила в Instagram, что ее мама уже находится дома. Алентову планово выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов и контрольного КТ, пояснила дочь артистов.

Кинорежиссер, лауреат премии «Оскар», народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер 5 июля в 81 год от последствий коронавируса.

Фото: кадр из фильма