В Петербурге открывается Летний фестиваль искусств «Точка доступа»

Смотр покажет восемь премьер, сообщают представители фестиваля.

Фестивальные постановки были созданы художниками под руководством кураторов Алексея Платунова и Юлии Клейман. Главная программа охватит проекты в онлайн- и офлайн-форматах, в том числе перформанс актрисы Розы Хайруллиной.

Перфоманс Хайруллиной дает возможность задуматься о настоящей природе людей и явлений в цифровом обществе. Кроме того, публике представят проект норвежского режиссера Мортена Тровика, в рамках которого некоторые отрывки книги о КНДР прочитает Владимир Познер.

Проект «Симулятор школы» режиссера Петра Куркина покажет представление на основе школьных историй.

Площадками фестиваля станут Севкабель Порт, Новая сцена Александринского театра, Михайловский сад. Все спектакли будут проходить в двойном формате, на сцене и в онлайн пространстве.