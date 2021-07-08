Сыгравший в «Брате 2» Александр Дьяченко стал жертвой цитокинового шторма

Об этом актер рассказал журналистам «Комсомольской правды».

56-летний Александр Дьяченко был госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус» около двух недель назад. Актер писал о своем состоянии в Instagram и просил подписчиков поддержать его музыку. «Это все, что останется после меня», — подчеркивал он.

Вскоре после госпитализации состояние Дьяченко резко ухудшилось. У него начался цитокиновый шторм.

«Много капают, таблетки дают, очень большой курс терапии, много разных наименований, я уже теряюсь», — рассказал артист журналистам. Однако вскоре после этого Александр перестал выходить на связь.

Через некоторое время репортерам «Экспресс-газеты» все же удалось дозвониться до него. «Мне очень плохо, я в реанимации», — сказал Александр.

Фото: кадр из фильма «Двойная жизнь»