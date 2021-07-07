Пять участников «Тавриды» прошли кастинг в Академию Никиты Михалкова

Об этом сообщили в пресс-службе форума.

На четвертом образовательном заезде «Артполяна» арт-кластера «Таврида» состоялся кастинг актеров на обучение в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Пять участников заезда успешно прошли второй тур отбора. Собеседования с молодыми творцами провели Антон Яковлев, режиссер театра и кино, актер, сценарист; Игорь Беляев, первый проректор Академии Никиты Михалкова, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения; Игорь Яцко, актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист РФ.

«Мы искали профессионально оснащенных ребят, которые хотят учиться и находить что-то новое. Нам нужны открытые люди, которые не торопятся представлять себя каким-то персонажем и надевать маски. Нам важно разглядеть в ребятах индивидуальность. Мнение нашей комиссии в отношении актеров, прошедших кастинг, было единодушным: с каждым из них мы бы поработали», — сказал Игорь Яцко.

Из 24 участников кастинга в третий тур прошли Елизавета Михневич из Ярославской области, Ольга Демихова из Москвы, Татьяна Шляпникова из Санкт-Петербурга, Игорь Сетдеков из Московской области и Евгения Явтушенко из Челябинской области. Они приглашены в Москву на заключительный этап отбора, где творческое собеседование проведет Никита Михалков. Мэтр уже несколько лет является творческим наставником участников «Тавриды», а в прошлом году стал победителем премии «Легенды Тавриды», учрежденной творческой молодежью для своих учителей.

«Я узнала о кастинге, только когда приехала на площадку, но не могла упустить такую возможность! Выступать было страшно и волнительно, но члены комиссии доброжелательно отнеслись к нам. Я спела русскую народную песню, прочитала стихотворения Н. Заболоцкого. Теперь очень хочется успешно пройти третий тур и поступить в Академию», – поделилась Евгения Явтушенко.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»