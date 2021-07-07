Археологи нашли покинутый людьми 2000 лет назад город с круглыми домами

Причины, по которым население покинуло город, пока неясны, пишет The Hindu.





Археологи, ведущие раскопки на востоке Индии, сообщили о необычной находке. Им удалось найти руины древнего поселения, которое по своим размерам могло претендовать на звание города.





По мнению исследователей, поселение было основано примерно 4000 лет назад, в период энеолита. Люди населяли этот город вплоть до начала нашей эры, но затем, по неизвестным пока причинам, оставили его. При раскопках уже удалось выявить три разных культурных слоя и найти большое количество древних артефактов.





Некоторые из них позволили сделать выводы о занятиях древних горожан. В частности, сложная система орошения свидетельствует о развитом сельском хозяйстве. Также древние поселенцы были искусными ремесленниками: среди руин обнаружили глиняную и медную посуду, наконечники стрел, украшения, инструменты для изготовления металлических изделий





Изучив остатки строений, ученые предположили, что дома в городе были круглыми, а полы — глиняными. По некоторым признакам можно сделать вывод, что горожане относились к цивилизации Одиши.





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