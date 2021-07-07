В «Зарядье» откроется выставка нижегородского уличного искусства «МЕСТО Х ЗАРЯДЬЕ»

Экспозиция развернется в Северном тоннеле парка, сообщили в учреждении.

Выставка организована в рамках Дней культуры Нижнего Новгорода в Москве к его 800-летию. Кураторы проекта Майя Ковальски, Никита Nomerz и Лида Birdly проведут авторские экскурсии по выставке и расскажут о хронологии событий в истории уличного искусства Нижнего Новгорода и влиянии этой культуры на город.

В 16:00 и 19:00 в медиастудии (–1 этаж Медиацентра) состоятся показы документальных фильмов «В открытую» об уличном искусстве и исследовании отечественного стрит-арта и граффити и «Место'20» о фестивале «Место», соорганизаторе выставки в Северном тоннеле.

В 18:00 кураторы проведут public talk, на котором обсудят творчество уличных художников Нижнего Новгорода, а также технику и концепцию отобранных для экспозиции работ.

Фото: Парк «Зарядье»