В Вологде откроется выставка «Кружево большой страны» из собрания Русского музея

Экспозиция будет размещена в Вологодском государственном музее-заповеднике, сообщили в учреждении.

15 июля в Вологодском государственном музее-заповеднике откроется выставка «Кружево большой страны», на которой будет представлено 86 предметов из коллекции Русского музея. Экспозиция продемонстрирует произведения, созданные известными центрами и школами кружевоплетения XVIII - ХХ века.

Некоторые экспонаты никогда ранее не покидали фондов музея. Выставка продемонстрирует разнообразие художественных традиций кружева, которое служило представителям разных сословий: украшало интерьер, дополняло модные и традиционные наряды, присутствовало в богослужебных предметах.

Будут показаны и кружевные изделия советского времени, выполненные для крупных художественных выставок – от юбилея Иосифа Сталина до «Советской России», которая проходила каждые 5 лет и открывалась к очередному съезду КПСС.

Фото: Русский музей