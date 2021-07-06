Признания Прокловой породили волну нападений на памятники Олегу Табакову

Об этом художник Никас Сафронов рассказал в эфире проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.

В апреле Елена Проклова рассказала в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ о том, что 15 лет подверглась домогательствам одного очень известного актера, которые причинили тяжелую психологическую травму.

Хотя Проклова отказалась назвать имя этого человека, зрители быстро поняли, что речь идет об Олеге Табакову. Когда Прокловой было 15, она снималась с ним в фильме «Гори, гори, моя звезда». Олегу Табакову тогда было 33 года.

По словам Сафронова, после этого признания в эфире защитники Прокловой стали повреждать памятники Олегу Табакову, установленные в разных городах России.

Сафронов считает, что Проклова сделала ошибку, рассказав о своей проблеме спустя 60 лет. «Ее признание породило в людях ненависть и злобу», — цитирует слова Сафронова Федеральное агентство новостей.

Фото: кадр из к/ф «Гори, гори, моя звезда»