В Екатеринбурге представят картины о жизни в пандемию коронавируса

Выставка «Москва — Рим. 2020. Отражение» открывается в «Ельцин-центре», сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция будет работать в рамках форума «Иннопром». В 2020 году Италия была объявлена страной - партнером выставки, однако из-за пандемии коронавируса ее участие было перенесено на 2021 год.

На выставке представлены избранные работы победителей и участников конкурса, организованного посольством Италии в России, а также некоммерческой организацией «Анима». Темой работ молодых российских и итальянских художников является жизнь в период локдауна и изоляции, говорится в сообщении.

Экспозиция насчитывает 423 работы, она будет открыта до 8 августа. Участниками конкурса стали 35 московских и 18 римских художественных школ и лицеев. Победителями конкурса стали три школы российской столицы и три лицея итальянской.

Фото: Мария Коробкова, 17 лет. «Герои нашего времени» / contest2020.anima.moscow