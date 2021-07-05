В руинах древнеримского лагеря Виндоланда в Северной Англии нашли барельеф бога с ослом

Находка датируется IV веком, сообщил археологический благотворительный фонд Vindolanda Charitable Trust.

Находку сделали археологи-любители. Скульптурный рельеф изображает нагого мужчину с копьем рядом с лошадью или ослом. Плита посвящена Марсу, Меркурию или вбирающему качества обоих ранее неизвестному богу, полагают ученые.

Древнеримский военный лагерь Виндоланда был построен около 85 года нашей эры для обороны от пиктов и бригантов. Форт просуществовал до конца IV века нашей эры.

С конца XIX века ученые нашли здесь тысячи артефактов, в том числе уникальные. Глинистые почвы позволили сохраниться таким предметам из органических материалов, как 25 деревянных табличек для письма I–II веков нашей эры, сопоставимых с новгородскими берестяными грамотами.

Археологи-волонтеры из благотворительного фонда Vindolanda Charitable Trust во время раскопок обнаружили скульптурный рельеф размерами 160×315 миллиметров из песчаника. На нем изображена мужская фигура с копьем, стоящая перед лошадью или ослом.

Британский археолог Марта Алберти считает, что изображение нагого человека указывает на то, что он, вероятно, бог. В его руке характерный атрибут Марса — копье. При этом некоторые черты изображения в районе головы можно интерпретировать как крылья, характерные для Меркурия — бога путешествий. Лошади и ослы тоже ассоциируются с Меркурием.