Российский мультсериал «Маша и Медведь» вышел на телевидении Японии

Об этом в понедельник сообщило японское агентство Kyodo.

Сейчас студия Animaccord ведет переговоры с японскими компаниями о расширении сети телевещания. Премьерный показ мультфильма прошел еще в апреле на платном детском телеканале Kids Station, в августе там планируется показать новые серии мультфильма.

По данным Kyodo, в настоящее время российская киностудия обсуждает возможность показа мультфильма сразу с несколькими японскими телевещательными компаниями.

Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с 2009 года. В июле 2020 года студия Animaccord запустила новый сезон проекта в формате анимации 4К.