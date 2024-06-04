Ольга Любимова обсудила с заммэра Москвы сохранение объектов культурного наследия

04.06.2024

Ольга Любимова обсудила с заммэра Москвы сохранение объектов культурного наследия
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной сохранение объектов культурного и археологического наследия.

Об этом говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.

«Обсудили сохранение объектов культурного и археологического наследия, а также новый уникальный кинокластер», — рассказала Ольга Любимова.

По словам главы Минкультуры, отдельной темой обсуждения стало развитие культурных пространств Москвы.

«Сохранение культурного наследия в России продолжает оставаться одним из приоритетных направлений нашей работы», — указала министр.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova