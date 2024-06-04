Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг сыграет в новой части «Хищника»

Актриса Эль Фаннинг, известная по фильмам «Неоновый демон» и «Малефисента», сыграет в новом «Хищнике». Режиссер Дэн Трахтенберг снимет картину Badlands по вселенной знаменитой франшизы, информирует Deadline.





В феврале 2024 года появилась информация о съемках новой части «Хищника». Трахтенберг снял приквел «Хищника» о прибывшем на Землю высокоразвитом существе с другой планеты. Премьера фильма состоялась на стриминговой платформе Hulu в 2022 году.





Эль Фаннинг ведет переговоры с компанией 20th Century. Детали сюжета нового фильма пока держатся в секрете. Известно, что действие картины разворачивается в будущем.





Близкие к проекту источники утверждают, что Фаннинг – большая поклонница франшизы. Продюсеры узнали об этом и поспешили устроить встречу актрисы и режиссера фильма.





Напомним, Фаннинг успешно снялась в комедийном сериале «Великая» о Екатерине II. Следующее ее появление на экране состоится в фильме про Боба Дилана «Совершенный незнакомец» с Тимоти Шаламе.









Фото: YouTube