В Петербурге завершились съемки сериала «Папа Миа»

В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Папа Миа», передает компания «Марс Медиа».



Сериал будет состоять из 12 эпизодов и является совместным проектом «Марс Медиа» и телеканала СТС.



Главную роль в фильме сыграл Павел Майков. В актерский состав вошли также Елена Николаева, Таисья Калинина, Юлия Мельникова, Софья Николаева, Софья Мицкевич, Алексей Матошин и другие.



Центральный персонаж фильма — Николай Ларионов, работающий охранником дачных поселков. Однажды экс-супруга Ларионова улетает в отпуск и просить его присмотреть за их 14-летней дочерью, которую тот никогда не видел.



«Подросток не рад появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает избавиться от него, пристроив в хорошие женские руки. Неожиданно затея Коши рождает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств», — говорится в описании проекта.









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