Ярославский камерный театр готовится сменить статус на государственный

04.06.2024
Ярославский камерный театр может стать государственным учреждением культуры. Об этом информирует правительство региона.
По данным «Коммерсанта», министерство культуры Ярославской области готовится создать
государственное учреждение культуры, чтобы сохранить Камерный театр.
«В настоящее время ведутся необходимые процедуры для создания государственного учреждения культуры. Решаются юридические и финансовые вопросы», — уточнили в ведомстве.
Минкультуры региона намерено сохранить память о создателях ярославского Камерного театра Юрии Ваксмане и Владимире Воронцове. Глава ведомства Марина Васильева отметила, что творческий коллектив представляет собой «очень достойный частный проект, который занял свою нишу в культурной жизни региона».
Фото: YouTube