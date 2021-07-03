Реставрация Музея-квартиры Н. А. Некрасова в Петербурге завершится в декабре

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Культурно-просветительские мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, открылись в Ярославле презентацией выставки Всероссийского музея А. С. Пушкина, посвященной 200-летию Н. А. Некрасова.

На пленарном заседании директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко подчеркнул, что 200-летний юбилей Николая Некрасова – большой праздник для каждого земляка великого поэта, жителя Ярославской области.

Реализация тематических мероприятий началась задолго до 2021 года, отметил Воронко. События уже начались и активно проходят по всей России.

В частности, в Санкт-Петербурге проходят многочисленные выставки, в большинстве из 198 библиотек города открыты тематические экспозиции. «Активно ведутся работы в Музее-квартире Н. А. Некрасова. Министерством культуры было выделено 16 млн рублей на реставрацию, и мы рассчитываем увидеть 10 декабря эти пространства в обновленном виде», — рассказал он.

Фото: Минкультуры РФ