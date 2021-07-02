В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с письмом Дорониной и МХАТом

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель главы государства подчеркнул, что Кремль не будет вмешиваться в эту ситуацию. По его словам, в Кремле не получали письма Дорониной.

В то же время Песков отметил, что власти осведомлены о письме из СМИ, кроме того, оно находится в материалах мониторинга СМИ для президента. В то же время в Кремле считают этот вопрос темой Минкультуры РФ, пояснил Песков.

«Вряд ли это тема для президента», — заявил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, остается вопрос, видела ли сама Доронина эти спектакли, о которых она говорит, или не видела. «Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно», — добавил пресс-секретарь.

Открытое письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной в адрес президента страны было опубликовано ранее в издании «Аргументы недели». В нем актриса просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова, иначе от МХАТа, по ее мнению, «не останется даже и воспоминаний».

Доронина жаловалась президенту, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен».

Фото: kremlin.ru