Старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Ариадна Сокольская умерла в 94 года

Об этом сообщается на сайте союза в пятницу.

Филолог и искусствовед, старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ Ариадна Сокольская скончалась 30 июня, говорится в сообщении.

Ариадна Леонидовна Сокольская — участник Великой Отечественной войны, старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, филолог, искусствовед.

Является автором книг об актрисе «Симона Синьоре» (1964) и французском режиссере, создавшем мир «поэтического реализма» на экране, «Марсель Карне» (1970), говорится в сообщении.

Ариадна Сокольская родилась в Ленинграде в 1927 году.

Фото: Ольга Никонова / Общественное достояние, Ссылка