Старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Ариадна Сокольская умерла в 94 года

02.07.2021
Филолог и искусствовед, старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ Ариадна Сокольская скончалась 30 июня, говорится в сообщении.
Ариадна Леонидовна Сокольская — участник Великой Отечественной войны, старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, филолог, искусствовед.
Является автором книг об актрисе «Симона Синьоре» (1964) и французском режиссере, создавшем мир «поэтического реализма» на экране, «Марсель Карне» (1970), говорится в сообщении.
Ариадна Сокольская родилась в Ленинграде в 1927 году.
Фото: Ольга Никонова / Общественное достояние, Ссылка