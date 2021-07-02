Свердловская киностудия запустит киношколу для создания кадрового резерва

Об этом сообщила пресс служба министерства культуры России.

В рамках проекта будет проведен бесплатный курс обучающих семинаров по широкому спектру программ. В том числе планируются курсы по таким направлением, как осветитель, ассистент художника-постановщика, механик камеры и ассистент художника по гриму.

На эти цели Минкультуры планирует выделить порядка 4 млн рублей, говорится в сообщении.

Около 40 специалистов второго состава съемочной группы планируется подготовить до конца года.

В 2022 году в планах студии — запустить курсы еще по четырем специальностям второго состава и организовать мастер-классы для артистов региональных театров по особенностям работы киноактера. Уже в этом году киностудия собирается начать производство 3 игровых и 3 документальных фильмов.

В ходе визита на студию Ольга Любимова осмотрела ее имущественный комплекс и съемочные павильоны, а также обсудила с командой студии планы развития.

Генеральный директор киностудии Виктор Шадрин отметил, что в настоящее время основным направлением развития является проведение капитального ремонта зданий, студий и павильонов, закупка необходимого кинооборудования и техники. До конца 2021 года планируется строительство двух монтажных, способных обрабатывать 4К-изображение.

Фото: Минкультуры РФ