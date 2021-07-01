Юбилейный «Славянский базар в Витебске» объявил музыкальную программу

ХХХ Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля 2021 года. Дополнительные концерты фестиваля запланированы на 14 и 19 июля.

Торжественная церемония открытия форума состоится 15 июля. На сцене Летнего амфитеатра Витебска пройдет церемония вручения специальной награды президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию» и гала-концерт звезд эстрады и искусства, в котором примут участие Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Басков, Анита Цой, арт-группа «Хор Турецкого», Ким Брейтбург, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Руслан Алехно, белорусский государственный ансамбль «Песняры» и многие другие.

Главным событием фестиваля традиционно станут XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021» и XIX Международный детский музыкальный конкурс «Витебск–2021». Детский музыкальный конкурс будет проходить в концертном зале «Витебск», а сцена Летнего амфитеатра будет предоставлена взрослым участникам. В первый день конкурса будет исполняться мировой хит в сопровождении фонограммы «минус 1» и балета Аллы Духовой «Тодес», который выступит во втором отделении концерта с новым танцевальным спектаклем «#продолжение». Второй день конкурса пройдет в рамках концерта торжественного закрытия, где молодые таланты исполнят славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова.

Порадуют поклонников фестиваля традиционные проекты, среди которых гала-концерт в рамках дня Союзного государства «Душа народа — песня» 16 июля с участием ведущих артистов и коллективов Беларуси и России. В гала-концерте примут участие Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, мужской хор «Всехсвятский», Хор Сретенского монастыря и др. В традиционном ночном концерте «Золотой хит» 17 июля выступят Лариса Долина, Роза Рымбаева, Игорь Корнелюк, Слава, Алиса Мон, Ирина Шведова, Илона Броневицкая, Александр Добронравов, Александр Еловских, группа «Дискомафия», Александр Солодуха, ансамбль «Верасы», шоу-балет «Сенсация» и др. Специальным гостем «Золотого хита» станет французская группа Ottawan.

Второй ночной концерт «Ритмы лета» 18 июля соберет звезд юного поколения, среди которых Хабиб, Filatov&Karas, Артем Качер, Наzима, Боронина, группы Dabro, 5Sta Family, Hensy и др.

18 июля состоится гала-концерт закрытия с церемониями награждения XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск–2021» и XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021». В нем примут участие Николай Носков, Алина Артц, Сергей Пенкин, Игорь Корнелюк, Александр Панайотов, Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин и группа «Губерния», Валентин Четверкин, группа «Фабрика», театр-студия «Непоседы», шоу-балет Сергея Мандрика Street Jazz, Анатолий Ярмоленко, Димаш Кудайберген и др.

Участниками гала-концерта «Шансон ТВ — Все звезды» 19 июля станут Вячеслав Малежик, Сосо Павлиашвили, Виктор Королев, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Рада Рай, Евгений Кемеровский, Ислам Итляшев, Сергей Куприк, Татьяна Тишинская, Владимир Ждамиров, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Григорьев (Жека), Катерина Голицына, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет», Артур Руденко, Афина и др.

Сюрпризом для зрителей станет первый концерт в Летнем амфитеатре 14 июля — симфоническая рок-феерия «Увертюра к фестивалю. Огонь и лед». На главной сцене музыкального форума будет размещена ледовая площадка размером 10 на 15 метров, на которой зрители увидят настоящее шоу от победителей и призеров мировых спортивных первенств по фигурному катанию Санкт-Петербургского Балета на льду под звуки Concord Orchestra под управлением Фабио Пиролы (Италия).