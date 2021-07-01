На базе Свердловской филармонии запустят программу «Вузовские недели»

Программа стартует в начале сентября, сообщил ТАСС директор филармонии Александр Колотурский.

Благодаря программе у студентов будет возможность пообщаться с дирижером, пояснил он. «Мы разработали концептуальные, совершенно новые формы и методы работы со студентами», — сообщил директор филармонии.

Из-за пандемии проект, планировавшийся к открытию в сентябре прошлого года, не был запущен, пояснил Колотурский. Теперь в учреждении надеются на запуск в сентябре этого года.

«Вузовские недели» — часть проекта «Открытая филармония», цель которого — познакомить публику с классической музыкой. Студентам будет представлена музыка из кинофильмов, классические и современные произведения, также они получат возможность проголосовать за понравившиеся композиции и выбрать программу.

В проекте принимают участие Уральский федеральный университет, Уральский университет путей сообщения, Аграрный университет, Гуманитарный университет и другие вузы региона.