Пушкинский музей изучит золотые клады древней Трои

Об этом сообщила директор музея Марина Лошак на пресс-конференции в среду.

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина запускает масштабный проект, посвященный изучению золотых артефактов из кладов древней Трои, которые хранятся в коллекции музея.

В этом музею будут помогать партнеры — золотодобывающая компания «Полюс», отметила Лошак. «Мне самой все это кажется невероятно захватывавшим, потому что я еще не знаю, что будет в результате, и никто из нас не знает», — сказала она.

В коллекции Пушкинского музея имеются 259 предметов из 13 кладов, найденных предпринимателем Генрихом Шлиманом в ходе его раскопок Трои в 1873 году и в 1878-1890 годах.

Лошак подчеркнула, что в 2022 году будет отмечаться 200-летний юбилей со дня рождения Генриха Шлимана.

Первый этап исследования будет состоять из двух частей. До конца июня планируется провести цифровую съемку 65 предметов, с середины сентября начнется изучение состава металлов, из которых были изготовлены эти предметы.

Фото: Кубок ладьевидный. Третья четверть II тыс. до н.э. / pushkinmuseum.art