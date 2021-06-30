Российский сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» покажут на фестивале Série Series

Во Франции будет представлен первый эпизод сериала, сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.

Престижный фестиваль Série Series выбрал для участия в своей программе российский сериал Start — «Контейнер», отметили в сервисе. «Контейнер» раскрывает тему суррогатного материнства, которую сейчас обсуждают во всем мире, отметила вице-президент холдинга Start по международным продажам Дарья Бондаренко.

В центре сюжета — история 27-летней Саши (Оксана Акиньшина), зарабатывающей на новую жизнь суррогатным материнством. На время беременности она переезжает в дом своих заказчиков, чиновника (Филипп Янковский) и его жены (Мария Фомина). Однако то, что вначале казалось безопасным решением и заботой о будущем ребенке, оборачивается для каждого из обитателей дома испытаниями.

Первый эпизод сериала покажут на фестивале Série Series 1 июля. Смотр будет продолжаться с 30 июня по 3 июля во французском Фонтенбло.

Фото: кадр из сериала «Контейнер»