Состояние заразившейся коронавирусом певицы МакSим ухудшается из-за болезни печени

Об этом стало известно журналистам «Московского комсомольца».

38-летняя МакSим (Марина Максимова) сейчас находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Врачи пользуются этим способом для того, чтобы замедлить скорость метаболизма в организме больного и вместе с ней – развитие заболевания и поражение внутренних органов.

При госпитализации певице провели обследование, помимо пневмонии зафиксировав у нее симптомы заболевания, поражающего печень.

15 июня Марина Максимова рассказала в соцсети о том, что первые симптомы болезни у нее возникли несколько дней назад. Певица даже провела один концерт с температурой 39 градусов, причем недовольные зрители решили, что она находится в состоянии опьянения.

После этого ее отвезли в клинику. Уже тогда поражение легких составляло около 40%, но певица извинилась за отмену концерта и выразила надежду на выздоровление.

Как стало известно «МК», после госпитализации врачи пришли к выводу, что у пациентки имеются признаки серьезного заболевания печени. По их версии, певица давно страдает этим недугом, вероятно, он уже в хронической стадии.

По оценкам врачей, пациенты с таким заболеванием находятся в группе риска по заражению COVID-19, в случае поражения у них могут возникнуть серьезные осложнения. Именно это, судя по всему, происходит сейчас с Максимовой.

Фото: кадр из видеоклипа «Как летать»