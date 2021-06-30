Пушкинский дом представит вещи из швейцарского архива Набокова

Об этом заместитель директора ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) по развитию научно-фондовых подразделений Светлана Николова сообщила ТАСС.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН в Санкт-Петербурге собирается создать Набоковский кабинет. В нем будут представлены предметы из архива семьи писателя, который был передан в дар Международным обществом Владимира Набокова (США).

Ранее стало известно, что ценный архив, хранившийся в швейцарском Монтре, прибыл в Россию в мае и сейчас проходит оформление на Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни.

Архив включает более 10 тысяч предметов, точное их число будет известно в ближайшее время. Он будет храниться в Пушкинском доме, где коллекция будет разделена на рукописную часть и печатные издания. Первая будет храниться в рукописном отделе, вторая — в музее.

«У нас под это выделено помещение. Будет создан Набоковский кабинет», — отметила Николова.