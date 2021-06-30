Роспотребнадзор пригрозил организаторам запрещенного фестиваля «Фокс Рок» в Липецке

Организация пообещала принять меры к нарушителям, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Как следует из сообщения, организаторам фестиваля в Липецке было выдано предписание о запрете. Однако «Фокс Рок» все равно состоялся.

В Роспотребнадзоре заявили, что собираются принять соответствующие меры в связи с невыполнением требований. Отменить фестиваль советовало также региональное МВД, однако власти города все равно разрешили смотр, объяснив это стремлением «поднять повестку перед выборами».

Ранее стало известно, что власти Липецка провели фестиваль «Фокс Рок», несмотря на то, что за неделю до этого в Тульской области был отменен фестиваль «Дикая Мята».

Фестиваль «Фокс Рок» посетили около 10 тысяч человек. По словам источников Telegram-канала «База» в администрации города, смотр получил название в честь предпринимателя Владимира Лисина, на средства которого он был организован. Пользователи соцсетей, однако, прозвали его ИВЛ-фестом.