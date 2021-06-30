Поддержанный Минкультуры фильм «Каникулы» получит субсидию фонда «Евримаж»

Об этом сообщила пресс служба Министерства культуры России.

Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Евримаж» выделит финансирование для производства российского проекта «Каникулы» режиссера Анны Кузнецовой.

Фильм, который создается также при поддержке Минкультуры России, рассказывает о детском кружке из провинциальной школы.

«Евримаж» создан Советом Европы в 1988 году для повышения конкурентоспособности европейской киноиндустрии через поддержку совместного производства и проката фильмов в странах Европы. С момента основания фонд поддержал в общей сложности 2236 проектов совместного производства на общую сумму порядка 640 миллионов евро.

С российской стороны проект фильма реализуется кинокомпанией «Форест-Фильм» (продюсер Наталья Дрозд).