Национальный театр им. Шота Руставели покажет в Москве спектакль по пьесе Сэмюэля Беккета

Постановка будет представлена труппой на Чеховском фестивале, сообщили в пресс-службе смотра.

Национальный театр имени Шота Руставели из Грузии представит спектакль «Конец игры» в постановке своего художественного руководителя, народного артиста СССР Роберта Стуруа. Показы пройдут 30 июня и 1, 2 июля на сцене Театра имени Моссовета.

Пьеса «Конец игры» рассказывает о последних минутах существования мира.

«Некая глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец также близок. Как поведут себя люди перед лицом смерти, примут ли ее достойно, или потеряют человеческий облик? И что будет дальше? Для режиссера Стуруа, похоже, вывод не так беспощадно однозначен», — рассказали устроители смотра.





Фото: Сэмюэль Беккет (1906-1989)