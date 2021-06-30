Жезл в форме змеи возрастом 4400 лет рассказал о шаманизме каменного века

Об исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, сообщает Heritage Daily.

Археологи из Университета Турку вместе с исследователями из проекта Finnish Heritage Agency и учеными из Университета Хельсинки нашли деревянный жезл каменного века в форме змеи. Открытие сделано на доисторическом участке Ярвенсуо-1.

Участок был обнаружен археологами еще в 1950-е годы, но масштабные раскопки здесь начались лишь в 2019 году. Участок находится в труднодоступной заболоченной местности на берегу озера Раутаярви на юго-западе Финляндии.

Болотная вода и ее анаэробные свойства позволили надежно законсервировать предметы древности, в том числе из органических материалов. Благодаря этому артефакты, насчитывающие тысячи лет, прекрасно сохраняются.

Возраст жезла, по предварительным оценкам, составляет примерно 4400 лет. Его длина около полуметра. Древний мастер детально вырезал змеиную голову с раскрытой пастью, при этом сам жезл очень напоминает скользящую змею.

Известны наскальные изображения фигур людей, которые держат в руках подобные жезлы. Такие рисунки уже находили на территории Финляндии, берегов Белого моря и других близких регионов.

«Кажется, существует определенная связь между змеями и людьми. Это напоминает северный шаманизм доисторического периода, когда змеи играли особую роль в качестве духов — помощников шаманов», — говорит доктор Антти Лахелма из Университета Хельсинки.

Фото: cambridge.org