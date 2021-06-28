Один из первых создателей инструментов для электронной музыки Питер Зиновьев умер в 88 лет

28.06.2021
Питер Зиновьев родился в Лондоне в 1933 году в семье дворян, эмигрировавших из России после большевистской революции. Его прадед Александр Зиновьев был губернатором Санкт-Петербурга, мать была дворянкой из рода Долгоруких.
В 1960-е годы Зиновьев вместе с Дэвидом Кокереллом и Тристрамом Кэри основал Electronic Music Studio (EMS). Они стали одними из производителей синтезаторов.
Зиновьев сам создавал и популяризировал электронную музыку. Его синтезатором VCS3 пользовались музыканты Pink Floyd, Depeche Mode, The Who, Tangerine Dream, Aphex Twin и Stereolab.
Зиновьев также получил известность как композитор, стал автором либретто к опере «Маска Орфея» Харрисона Бертуистла. В 2015 году лейбл Space Age Recordings выпустил двойной диск с музыкой Зиновьева.