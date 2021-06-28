Египетский фермер нашел каменную стелу библейского фараона возрастом 2600 лет

Об открытии со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта сообщает Live Science.

Стелу с иероглифическим текстом, рассказывающим о войне фараона Априя библейских времен, обнаружил фермер неподалеку от города Исмаилии в Египте, когда пахал свое поле. Древняя плита из песчаника найдена примерно в 100 км к северо-востоку от Каира.

Длина стелы — 230 см, ширина — 103 см, толщина — 45 см. По мнению археологов, возраст находки может достигать около 2600 лет. Артефакт удалось датировать по изображению крылатого солнечного диска, который в Древнем Египте считался знаком бога солнца Ра и был картушем фараона Априя.

Из Библии известно, что фараон Априй реально существовал, он был четвертым правителем XXVI династии и правил примерно с 589 по 570 год до нашей эры. В то время Египет был еще независимым, его столица находилась в Саисе на севере страны.

Под изображением солнечного диска на стеле выгравирован текст из 15-строчного иероглифического письма, который еще предстоит расшифровать. По мнению ученых, такие стелы обычно устанавливались в честь военных кампаний фараонов. В библейской Книге Иеремии рассказывается о войне Априя с царями Леванта на территории Ближнего Востока.

В частности, описан его военный поход в Иерусалим, который фараон хотел защитить от царя Вавилона Навуходоносора II. Однако кампания не увенчалась успехом, вавилоняне взяли Иерусалим и разрушили город, включая легендарный библейский Первый Храм.

Фото: Egyptian antiquities ministry