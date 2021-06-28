Проклова объяснила, чем рисковала Бузова на сцене МХАТ

Артистка поделилась своими мыслями в разговоре с изданием «СтарХит»

Выходя на сцену МХАТ имени Горького, певица Ольга Бузова сильно рисковала, потому что является непрофессиональной актрисой и не знает многих секретов театра, считает артистка Елена Проклова.

Проклова проработала в МХАТ имени Горького 20 лет, там всегда серьезно относились к репертуару, труппа переживала за честь театра, отметила актриса.

«Не думаю, что театральное искусство — эта та сфера, в которой можно работать без соответствующего образования. Играть на сцене только на первый взгляд легко. Если в кино за актера многое могут сделать оператор, художник, режиссер, монтажер, то в театре ты на виду у зрителя», — пояснила Проклова.

Зрители никогда не прощают ошибок, подчеркнула артистка. Сама бы она, по ее словам, никогда не пошла бы на спектакль с участием Бузовой, так как участие бывшей ведущей «Дома-2» в театральном проекте является самодеятельностью, пишет ФАН.

«Как говорят, дым пожиже и труба пониже, — как-то так все становится у нас», — сыронизировала артистка.

Фото: кадр из х/ф «Мимино»