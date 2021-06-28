В летнем кинотеатре Garage Screen откроется ретроспектива Аббаса Киаростами

Об этом сообщила пресс-служба Музея «Гараж».

30 июня в летнем кинотеатре Garage Screen открывается ретроспектива классика мирового кино Аббаса Киаростами (1940–2016) — первого иранского режиссера, удостоенного «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Ретроспектива продлится до 8 сентября и будет разделена на пять блоков: «До революции», «Демонтаж четвертой стены», «Мировое признание», «Магия цифры», «Возвращение к новому». Большая часть фильмов будет показана в отреставрированном виде.

Показы первого блока — «До революции» — пройдут с 1 по 10 июля. Он включает в себя ранние короткометражные и полнометражные картины режиссера, снятые в 1970-е до Исламской революции — и одновременно до революции собственной, связанной с трансформацией художественной оптики.

Ретроспектива будет состоять из пяти блоков. В первый блок «До революции» вошли работы режиссера, снятые до Исламской революции. В блоке «Демонтаж четвертой стены» представлены картины, ознаменовавшие начало рефлексии Киаростами о природе кино, движущегося изображения и его связи с реальностью.

Блок «Мировое признание» включает в себя наиболее известные эмблематические фильмы автора, которые принесли ему международную славу. Фильмы из блока «Магия цифры» ознаменовали переход режиссера с пленочных камер на цифровые, в картинах из блока «Возвращение к новому» Киаростами уже титулованным мэтром продолжает эксперименты с языком и поиск новых форм, отчасти возвращаясь к поэтике своих ранних работ.

Фото: Музей «Гараж»