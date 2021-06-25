В Москве пройдет мастер-класс актера Юрия Васильева

Мероприятие представляют НФПП и Региональная молодежная Лаборатория театра и фольклора.

Четвертая онлайн-лекция образовательного проекта «Мастера театра и кино» Региональной молодежной Лаборатории театра и фольклора, созданной Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 29 июня 2021 года. В студию приглашен известный актер театра, кино и дубляжа, режиссер, профессор, народный артист России Юрий Васильев.

Обширная фильмография Юрия Васильева насчитывает около 80 работ, среди которых главные роли в кинокартинах «Козленок в молоке», «Времена не выбирают», «Город над головой», «Среди тысячи дорог», «Лиза и Элиза» (за роль Луки в этой ленте артист был признан лучшим актером V Международного фестиваля кино для детей). Юрий Васильев и сам снял несколько картин: «Герой», «Продавец игрушек», фильм-спектакль «Секретарши».

Не меньше Юрий Борисович предан театру: он давно и с неизменным успехом играет на сцене Театра Сатиры, ставит спектакли. Кроме того, артист уже много лет преподает актерское мастерство, является художественным руководителем мастерской в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Поэтому он, несомненно, знает, чему даже за сравнительно небольшое время можно научить зрителей грядущего мастер-класса, адресованного прежде всего студентам творческих вузов, начинающим актерам и режиссерам. Свою лекцию мэтр назвал так: «Удача пролетает мимо, да не пропустит ее тот, кто к ней готов».

«Поговорим о первых шагах в познании актерского мастерства. Когда ты попадаешь из института в театр, начинается самое главное – работа с партнером. Я расскажу о своем опыте», – поделился Юрий Васильев.

Напомним: чтобы задать свои вопросы гостю студии, необходимо зарегистрироваться на сайте Лаборатории театра и фольклора (www.folk-lab.ru). Уникальность интерактивного курса именно в том, что зрители могут не просто слушать лекции, но и участвовать в беседах, модератором которых выступает художественный руководитель Лаборатории театра и фольклора Максим Линников. Это прекрасная возможность обрести новые знания для тех, кто серьезно настроен на изучение опыта мастеров театра и кино.

Трансляция очередного образовательного эфира серии «Мастера театра и кино» стартует 29 июня в 20:00 на портале «Культура.РФ» (www.culture.ru) и на сайте Лаборатории театра и фольклора (www.folk-lab.ru).

Региональная молодежная Лаборатория театра и фольклора – проект, нацеленный на поддержку и развитие российского театрального искусства, возрождение на профессиональной сцене национальных фольклорных традиций, выявление и продвижение молодых талантливых актеров, создание площадки для их профессионального и творческого роста, творческих экспериментов и воплощения новых режиссерских решений. Первым реализованным проектом лаборатории стал спектакль «Русалка» по произведению А.С. Пушкина: впервые представленная в феврале прошлого года постановка до сих пор собирает полные залы и широко обсуждается публикой. В настоящее время идет работа над новым спектаклем.