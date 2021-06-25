Правительство утвердило план по развитию киноконцерна «Мосфильм»

Распоряжение о мероприятиях по развитию киноконцерна подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Меры, предусмотренные стратегией развития предприятия на 2021-2024 годы, будут осуществляться за счет чистой прибыли компании, говорится в документе.

«Минкультуры России при принятии решения об определении подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли <...> предприятия «Киноконцерн «Мосфильм» по итогам его деятельности в 2020-2023 годах предусмотреть, что перечислению подлежит часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенная на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет чистой прибыли и предусмотренных стратегией развития предприятия на 2021-2024 годы, по перечню согласно приложению, но не более пяти процентов прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей», — говорится в распоряжении.

В перечень мероприятий вошли совершенствование производственно-технической базы, перевод киноколлекции концерна в цифровой формат, ремонтно-строительные работы и производство фильмов.

Минкультуры также поручено обеспечить ежегодный контроль за расходованием высвобождаемой части прибыли «Мосфильма», указывается в документе.