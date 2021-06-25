Тульский фестиваль «Театральный дворик» перенесли на неопределенный срок

Решение принято в связи с пандемией, сообщили организаторы мероприятия на странице фестиваля в сети «ВКонтакте».

Фестиваль собирались провести в Музейном квартале Тулы и на Казанской набережной 14-18 июля. Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом его перенесли на неопределенный срок.

«На сегодняшний день сложно прогнозировать новую дату проведения фестиваля, но мы уверены, что в 2021 году он состоится, и мы все с вами встретимся на наших театральных и концертных площадках», — сообщили устроители смотра.

Впервые показы спектаклей должны были состояться в отдаленных районах Тулы, чтобы не создавать скопления зрителей в одном месте. Летом 2020 года из-за действовавших ограничений на массовые мероприятия фестиваль не был проведен в традиционном формате, вместо этого отдельные представления прошли на некоторых площадках в рамках Дня города Тулы и 500-летия Тульского кремля.

Фото: Страница фестиваля в «ВКонтакте»